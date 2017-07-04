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لاعب الـ«NBA» يتحدث عن سبب زيارته لمصر

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لاعب الـ«NBA» يتحدث عن سبب زيارته لمصر لاعب الـ«NBA» يتحدث عن سبب زيارته لمصر

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أكد التونسي صالح الماجري، نجم فريق دالاس مارفيكس الأمريكي لكرة السلة، أن هناك العديد من اللاعبين العرب المتواجدين بدوري الجامعات الأمريكي ويقدمون مستوى جيد هناك ، مشيرًا إلى أنهم يقدمون مستويات جيدة ويحتاجون للمزيد من التطوير وبذل الجهد لدخول عالم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

يتواجد الماجري في في ورشة عمل مع الاتحاد الدولي لتدريب اللاعبين الشباب من أجل زيادة الخبرات لديهم.

وقال الماجري في تصريحات صحفية: "العديد من اللاعبين العرب لديهم موهبة جيدة في كرة السلة، لكن دخول الدوري الأمريكي يحتاج لنسبة من الحظ، وذلك يأتي بامتلاكهم الطول والموهبة والاجتهاد وأن يتم تعريفهم ومساعدتهم في الخارج"ّ.

أضاف النجم التونسي:"تواجدي هنا من أجل تدريب شباب العرب ومساعدتهم على التواجد في الدوريات الأوروبية ودوري الجامعات في أمريكا، التجربة نجحت العام الماضي في تونس والآن تجربة جديدة نخوضها في مصر"ّ.

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وتابع الماجري:"لم أكن أعرف من يساعدني في مصر، أتوجه بالشكر لعمر عويضة وأحمد عوض الله، كان لهما دورًا كبيرًا في نجاح التجربة، الاتحاد المصري تعاون معنا بشكل كبير، أوجه الشكر أيضا لمحمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري، هدفنا هو تواجد أكبر عدد من اللاعبين العرب في أوروبا وأمريكا"ّ.

واستطرد:"في أمريكا لم يكن لديهم معرفة باللاعبين العرب، الآن الأمر أصبح مختلفا، لدي تواصل مع الإدارة في الدوري الأمريكي ورحبوا كثيرا بالفكرة، وأصبحت الفرصة متاحة لتواجد العرب هناك ولكن الأمر يحتاج للكثير من الاجتهاد"ّ.

واختتم تصريحاته قائلا: "نجحنا في تونس العام الماضي، وفي مصر هذا العام أيضا، العام القادم سنكون في بلد عربي آخر"ّ.

يعتبر المجري واحد من أنجح اللاعبين العرب في تاريخ كرة السلة، حيث قدم مسيرة متميزة في تونس وبلجيكا، مرورًا بستة ألقاب مع ريال مدريد الإسباني وأخيرًا تواجده مع فريق دالاس ميرفيكس في الدوري الأمريكي.

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