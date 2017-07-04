فيديو| مرتضى: أحد اللاعبين هو من يضع تشكيل الزمالك.. وهذا مصير إيناسيو

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن البرتغالي اوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، مستمر حتى مواجهة أهلي طرابلس الليبي، المقرر لها الأحد المقبل.

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته لقناة «المحور»، أنه سيتحدث مع المدرب ويطالبه بالعدل بين اللاعبين، وأن وضع لاعب للتشكيل أمر غير مقبول مشيرًا إلى أن «إيناسيو» كان يستبعد أيمن حفني من حساباته، لاشراك أحد اللاعبين الذي يدير أعماله نفس وكيل الخواجة.

وتابع رئيس للقلعة البيضاء، أن هناك لاعب داخل الفريق، تسبب في عدم سفر باسم مرسي إلى زيمبابوي، وتغيير مركز مصطفى فتحي، وعدم مشاركة أيمن حفني وحسام باولو في المباريات، متمًا، أن معظم اللاعبين، اشتكوا من هذا اللاعب.