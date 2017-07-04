بعد كهربا| لاعبون فشلوا في علاقاتهم النسائية.. أحدهم اتهم زوجته بالزنا

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شهدت الفترة الأخيرة فسخ خطوبة محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الزمالك والمُعار لنادي اتحاد جدة، وشدوى عصام الحضري، بعد مرور عدة أسابيع على ارتباطهما، ولم يعلن أي من الطرفين عن أسباب انفصال الثنائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور كهربا وشدوى، وبدأ التساؤل يدور عن سبب انفصال الثنائي واكتفى وكيل اللاعب في تصريحات صحفية بالتأكيد على أن الأمر «قسمة ونصيب».

وأعادت تلك الأحداث قصص ارتباط اللاعبين الفاشلة ويرصد لكم «التحرير» في هذا التقرير هؤلاء اللاعبين أبرز هذه العلاقات:

كهربا

أكدت تقارير صحفية أن كهربا تزوج سرًا من الإعلامية سارة خليفة، لمدة 6 أشهر، عقب قصة حب نشأت بينه ومذيعة قناة المحور، جاء ذلك بعد أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمع كهربا مع المذيعة بأحد المطاعم، وملاحظة كتابة سارة لتعليقات على صفحة اللاعب عقب كل مباراة.

ولم يمر على زواج «كهربا وسارة» 6 أشهر حتى نشبت بينهما خلافات زوجية تركت على أثرها المذيعة عش الزوجية، وبعد فترة الزواج القصيرة حررت محضرًا بقسم شرطة مصر القديمة تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية، مما جعل الزواج السري معلنًا للجميع بعد أن وصلت المشاكل إلى ساحات القضاء.

عمرو زكي

أثيرت الشائعات حول عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق وعلاقته بالفنانة منة فضالي بعد أن تواجد فى عيد ميلادها الشهير والذي ظهرت خلاله بملابس وأوضاع غير لائقة، وهو الأمر الذى أغضب مسئولي نادي الزمالك فى الوقت الذى كان يرتدي فيه اللاعب قميص الفارس الأبيض، ونفى اللاعب الأمر جملًة وتفصيلًا واعتذر للمسئولين.

ويشتهر اللاعب بعلاقاته النسائية والزوجية حيث تزوج 3 مرات وهو ما تسبب له في أزمة كبرى وصلت إلى منعه من السفر والحكم عليه بالحبس لمدة عامين كفالة 2000 جنيه، بعد أن أقامت عزة صلاح هلال عبدالله طليقة اللاعب وأم أولاده دعوى قضائية برقم 7618 لسنة 2015 جنح أول المنصورة لامتناعه عن سداد مبلغ 15 ألف جنيه من المستحقات الخاصة لها ولنجل اللاعب الطفل يوسف بالصف السادس الابتدائى، وقُيدت جنحة تبديد منقولات.

وشهدت محكمة جنح أول المنصورة ومحكمة الأسرة العديد من القضايا المرفوعة من مطلقة اللاعب، للحصول على حق الطفل من نفقة ومصروفات دراسية وأجر مسكن، منها الدعوى رقم 1406 لسنة 2014 شرعي أول المنصورة بزيادة أجر مسكن، والدعوى رقم 1062 لسنة 2015 للمطالبة بدفع 25 ألف جنيه قيمة مصروفات دراسية بإحدى المدارس الخاصة، والدعوى رقم 90 لسنة 2015 شرعي أول المنصورة، لإلزام الاعب بدفع مبلغ 182 ألف جنيه متجمد نفقة.

كما قالت عزة في تصريحات صحفية، إنها تمر بضائقة مالية شديدة، وإن ابنها من اللاعب المشهور، مهدد بالطرد من المدرسة بسبب عدم قدرتها على سداد مصروفاته الدراسية وأكدت أنها حصلت على حُكم من المحكمة ضد طليقها، الذي يتهرب من الإنفاق على ابنه، ولكنها لم تستطع تنفيذه، مشيرةً إلى قيام والد عمرو زكي بتوصيل رسالة لها تفيد بعدم قدرتها على نيل حقها منه بسبب علاقة تربطه بنائب برلماني ووزير.

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إبراهيم سعيد

فجر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق أزمة كبرى بعد اتهامه زوجته شهد عبد الله بالزنا، مؤكدًا أنه رصد محادثة لها مع رجل غريب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توثق أقواله، الأمر الذي دفعه لتقديم بلاغ ضدها بعد عثوره على رسائل وصور فاضحة لطليقته مع نفس الرجل وقدم تسجيلات صوتية تثبت اتهامها بالزنا، على حد قوله في تحقيقات النيابة.

ترجع الواقعة لتقدم إبراهيم سعيد ببلاغ للنائب العام، يتهم زوجته فيه بالزنا، للحصول على حضانة ابنه "آدم" كما تقدمت شهد ببلاغات ضد اللاعب للتشهير بها وإيذائها النفسي.

واشتهر اللاعب بتعدد علاقاته الزوجية والنسائية حيث تزوج 4 مرات، آخرها من فتاة مغربية تدعى إيمان.

محمد زيدان

ارتبط محمد زيدان نجم منتخب مصر ونادي بروسيا دورتموند السابق بالفنانة مي عز الدين، وأعلن الثنائي عن خطوبتهما ولكن سرعان ما انفصلا وانتشرت تقارير تؤكد أن سبب الانفصال هو عودة زيدان لصديقته القديمة في الدنمارك.

وأعلنت مي عز الدين في وقت سابق أن زيدان كان مرتبطًا بعلاقة حب مع صديقة له في الدنمارك، وانفصلا قبل ارتباطهما سويًا وبعدها تقابلت مع محمد وارتبطنا، وانفصلنا بعدها، وعاد لصديقته مرة أخرى وتزوجها".

وأضافت، "انتهت علاقتنا بالتليفون لأنه يعيش بالخارج، وكان هناك بينا خلافات كبيرة في الفترة الأخيرة من ارتباطنا، واختلافنا كان في الآراء والطباع، ولم تكن الغيرة وراء انفصالنا، ولكن اختلاف شخصياتنا".

واختتمت "اختلفنا فترات طويلة، وتناقشنا كثيرًا حول الأمر، واتخذنا قرارًا بالانفصال، لأن كل شخص منا يفكر بطريقة مختلفة، فبعد الخطبة بدأنا في التعرف على بعض أكثر متخطين مرحلة الإعجاب".

جمال حمزة

تصدر جمال حمزة هو الآخر دائرة اللاعبين المشهورين بتعدد علاقاتهم الزوجية والنسائية بعد أن تزوج لأكثر من مرة وتردد أنه على علاقة بالفنانة الصاعدة «ريهام غنيم» على خلفية الاستعداد لتقديم فيلم سينمائى يجمعهما، بعد إعلان اللاعب اعتزاله اللعب عقب فسخ تعاقده مع نادى حرس الحدود آخر الأندية التى لعب لها بعد رحيله عن القلعة البيضاء، وتناثرت الأحاديث عن تلك العلاقة بعد الصور التى تجمعهما وتم نشرها على «الفيس بوك»، حتى حسم نجم الزمالك الأسبق الأمر بإعلانه خطوبته على ريهام.

ولم يمر الكثير إلا وأعلنت ريهام غنيم انفصالها عن جمال حمزة، حيث كتبت عبر حسابها على فيسبوك "يا جماعه أنا وجمال سيبنا بعض وده نصيب وأنا أتمني له التوفيق".

وأضافت: "يا جماعة أنا تمام الحمد لله زي الفل وشكرا لدعمكوا وده نصيب، وجمال شخصية محترمة ويستاهل أحسن مني كمان وياريت محدش يزعل لأن ده نصيب".