فاروق جعفر لمرتضى منصور : «الناس اللي حواليك مش بتحبك»

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طالب فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، باستمرار المدرب البرتغالي إيناسيو لقيادة الفريق الأبيض، مشددا على أن الفريق يحتاج لقرارات قوية من قبل رئيس النادي لتصحيح المسار

وقال جعفر في تصريحات إذاعية :«لست مع قرار إقالة المدرب رغم عدم قدرته على إدارة المباراة الأخيرة والحل هو الإنتظار حتى انتهاء مباراة أهلي طرابلس المقبلة».

وأضاف: “مفيش فرقة تتحرك إلا بعقل ولاعب منسق واحد اللاعبين يثقوا فيه، ولو غاب هذا اللاعب عن الفرقة لن تنفع، إيناسيو عمل خطأ كبير باستبعاده أيمن حفني في المباريات الماضية، فهو العقل المحرك لباقي اللاعبين".

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واسكتمل :« الزمالك يحتاج قرارات قوية ومرتضى منصور لديه تلك الشخصية وعليه أن يأخذ قرارات كبيرة ويفلتر منظومة الكرة التي يجب أن تتغير ويكون موجود داخلها أصحاب خبرة، ولا يجب أن يكون هناك تسرع في قرار من رئيس النادي يضر بمصحلة الفريق".

وأردف:" أقول لمرتضى منصور الناس اللي حواليك مش بتحبك، طالما لا يحبون النادي فلن يحبوك، وأما بيكون غلطان في قرار بكلمه وأذهب له في منزله ونحن دون النادي لا نساوي شيئا”.

وعن رأيه في مطالبة البعض برحيل محمود عبدالرازق شيكابالا، عن الفريق الأبيض، أجاب: “لو مسؤولي النادي شعروا أن شيكابالا غير قادر على تأدية دوره فليرحل، الزمالك محتاج تقليل الأعمار السنية في الفريق وخصوصا اللاعبين المهاجمين".