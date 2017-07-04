طاهر: هناك تدخل حكومي «خفِي» في اللائحة الاسترشادية.. وسنقاتل للحفاظ على حقوق الأهلي

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قال المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة سيظل يدافع عن مصلحة وكيان النادي والمحافظة علي حق الجمعية العمومية مهما كلفه الأمر.

وأكد رئيس الأهلي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة الأهلي، أن الأهلي لم يؤخَذ رأيه في مناقشة قانون الرياضة الجديد، ولم يتم توجيه الدعوة له إلا في اللحظات الأخيرة في حين تم الدعوة لعدد من رؤساء الأندية الأخرى، ومع ذلك كان الأهلي حريصا علي حضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النوب، وبحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وتابع: "سعدنا بصدور قانون الرياضة الجديد رغم أنه لا يُعالج بعض الثغرات الموجودة في الرياضة المصر ية، وقولنا إنها مرحلة انتقالية تحتاج خطوة للأمام، لكن ذلك لا يمنع رفضنا للائحة الاسترشادية".

وشدد علي أنه أجري اتصالات مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والدكتور حسن مصطفي، وتم الاتفاق علي اجتماع لرؤساء الأندية حتي يتم إيجاد حل لأزمة اللائحة الاسترشادية، مضيفا: "قانون الرياضة الجديد من المفترض أنه جاء لمنع تدخل بعض الجهات الحكومية فى المؤسسات والأنشطة الرياضية لكن ما حدث مع اللائحة الاسترشادية يؤكد أن هناك تدخلا بالفعل".

وأكد محمود طاهر أن اللائحة الاسترشادية من الواضح أنها "إلزامية"، مشيرا إلي أنه كان يتمني أن يتم أخذ رأي الأهلي في اللائحة وهل هناك تحفظ عليها أم لا.

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وتابع: "لا أفهم كيف تتم مناقشة اللائحة الاسترشادية في البرلمان؟ ذهبت ومعي عماد وحيد عضو مجلس الإدارة لحضور الاجتماع من أجل الدفاع عن حقوق النادي الأهلي وجمعيته العمومية وعرض وجهات نظرنا خاصة أنه حق مشروع لنا".

وقال رئيس الأهلي أن مسألة حضور 12 ألفا و500 عضو لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة أمر صعب للغاية خاصة أن هذه المناقشة ستكون في شهر أغسطس المقبل في موسم العطلات الصيفية".

وأكمل: "أثق بأعضاء الجمعية العمومية وأقول لهم إن مجلس الإدارة سيقاتل للحفاظ علي حقوقهم وأن الهدف من حضور الأهلي لجلسة البرلمان هو التأكيد أن للقلعة الحمراء صوتا مسموعا حتي لا يتم اتهامنا بالتقصير فيما بعد".

وكشف عن وجود بند في اللائحة يؤكد أن من حق اللجنة الأوليمبية مراجعة اللائحة الاسترشادية مرة أخري، وأن النادي الأهلي لا يمكن أن يقبل أن يكون رئيسه حاصلا علي مؤهل متوسط، وعموما سنقوم بتقديم طلب للاجتماع مع رئيس اللجنة الأوليمبية كأندية لمحاولة الخروج من هذه الأزمة.

وأوضح أن اعتراض الأهلي على اللائحة الاسترشادية لا علاقة له بترشح أي عضو أو عدم ترشحه في الانتخابات القادمة، مضيفا: "مقتنع بشكل شخصي ببند الـ8 سنوات وكنت أتمنى وضعه في اللائحة الاسترشادية وأتمنى وضعه في لائحة الأهلي الداخلية، لكن ما لا يعلمه البعض أن بند الـ8 سنوات حتى لو تمت الموافقة عليه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي وسيطبق آجلا أو عاجلا لا أعمل بنظرية المؤامرة أو تحت الترابيزة".