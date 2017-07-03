خبير اقتصادي: «اللي عاوز يشتري دهب يستنى شوية.. هينزل أكتر من 20 جنيه»

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علق هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على انخفاض سعر الدولار 14 قرش أمام الجنيه لأول مرة منذ 3 أشهر، قائلًا: «الوفرة الدولارية في مصر مش فلوسنا»، وأوضح أنه يجب على محافظ البنك المركزي، طارق عامر أن يكون حريصًا عندما يستخدم الجنيه صعودًا وهبوطًا أمام الدولار.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة«تن»، أن هناك فرق بين الاحتياطي النقدي في مصر وصافي الاحتياطي النقدي، حيث أن إعلان محافظ البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي لا يعني أن تلك الأموال ملك مصر بل ديون وسيتم تسديدها وبعضها ودائع وسيتم دفعها.

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وتابع: «سعر الذهب يتأثر إلى حد ما بسعر الدولار، حدث انخفاض للذهب والفضة أمام الدولار، ممكن بكرة تلاقي انخفاض حاد في الذهب ، اللي عاوز يشتري ذهب يستنى شوية، هينزل أكثر من 20 جنيه».