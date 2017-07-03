فيديو| الغيطي يكشف آخر ما قاله عمر سليمان قبل وفاته

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كشف الإعلامي محمد الغيطي عن الرسالة الأخيرة للراحل اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، قبل وفاته، والتي نقلها أحد أصدقائه، حيث قال: "أنا حزين ومش عايز أرجع مصر بسبب الإخوان المسلمين، لكني أعلم أن جماعة الإخوان ستنتهي، والمصريون قادرون على التغيير.. إرادة الشعب ستقول كلمتها في النهاية ولن يتركوهم في السلطة عدة أسابيع".

وأضاف الغيطي خلال برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»، اليوم الإثنين، أن عمر سليمان أحد العقول التي استطاع إدارة الدفة المصرية وسط عواصف عاتية وتحديات رهيبة، ومواجهة دول دفعت مليارات الدولار لتجنيد الإهابيين في سيناء ليصبحوا مثل الفرق القومية.