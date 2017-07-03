فيديو| مرتضى منصور لأمير قطر: «أنا مش عايز أموت»

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أشاد مرتضى منصور، عضو مجلس الشعب بموقف المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر من دولة قطر الداعمة للإرهاب في المنطقة العربية، موضحًا «الكيل كان فاض، والإرهاب في كل حتة».

ووجه منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة «المحور»، اليوم الإثنين، رسالة إلى الأمير تميم بن حمد، قائلًا «من فضلك خليك في حالك ومالكش دعوة بالدول دي ومتصدرلهمش إرهاب.. ولادنا في الدول العربية بيتقتلوا من قطر، أنا كمواطن عربي مش عايز أموت، الشعب القطري شعب عظيم، بس مش ممكن ولد ووالدته يبهدلوا الوطن العربي».

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واختتم «محدش في العالم العربي بيطيقك ولا عاوزك، عشان تخطيت كل الحدود وبتقتل ولادنا كل يوم».

