"مطرانية سمالوط" تنفي وقوع تفجيرات إرهابية بمقرها
"مطرانية سمالوط" تنفي وقوع تفجيرات إرهابية بمقرها
11:31 م الإثنين 03 يوليو 2017
أرشيفية
المنيا ــ ريمون الراوي:
نفت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا بفنتيوس، وقوع أي أعمال إرهابية أو تفجيرات بمقر مطرانية العهد الجديد بمدينة سمالوط.
وقال القمص داوود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط: "إنه بسبب حرارة الجو، حدث تمدد في أحد "خراطيم" أسطوانات الغاز بالمطرانية".
كانت أسطوانة بوتاجاز، انفجرت، مساء اليوم الاثنين، داخل مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، شمال المنيا، الأمر الذي أثار الذعر بين المرتادين، فيما أخمد المترددون على المطرانية من المواطنين، الحريق قبل امتداده دون قوع مصابين أو ضحايا.
وقرر اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المحافظة، الدفع بسيارات الحماية المدنية وتعقيم المكان، والتأكيد على إخماد أي نيران مشتعلة، كما انتقل العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي لمكان الانفجار.
وبالفحص المبدئي، تبين أن الأسطوانة انفجرت بجوار حمام سباحة كائن داخل المطرانية، بسبب حرارة الطقس، دن وقوع أي مصابين، وتمكن المتواجدون من إخماد الحريق على الفور، وجار إخطار المعمل الجنائي للمعاينة.
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