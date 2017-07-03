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مصادر: السعودية تخصص تأشيرتين حج لكل نائب برلماني مصري

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مصراوي Masrawy

مصادر: تخصص تأشيرتين حج لكل نائب برلماني مصري

10:59 م الإثنين 03 يوليو 2017

مصادر: السعودية تخصص تأشيرتين حج لكل نائب برلماني مصري

كتب- محمد سامي:

علم "مصراوي" من مصادر برلمانية، أن السفير السعودي بالقاهرة، ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أحمد عبدالعزيز قطان، ​أبلغ الأمانة العامة لمجلس النواب بتخصيص تأشيرتين حج لكل نائب خلال العام الحالي بواقع 1200 تأشيرة لأعضاء المجلس.

وأضافت المصادر، أنه تم إبلاغ النواب بضروة إحضار الأوراق الخاصة للمستفيد من التأشيرات الأسبوع المقبل، وأنها سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل بقاعة الشورى؛ لاستلام الأوراق الخاصة وإرسالها للسفارة السعودية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن عدد من النواب قرروا الاستفادة بتأشيرة الحج لهم شخصيا للقيام بالرحلة مع زوجاتهم، وأن البعض الآخر أعطى التأشيرة للأصدقاء.

وأضافت المصادر، أن نواب "25 -30" لم يقرروا بعد موقفهم من الحصول على تلك التأشيرات لعدم ربطها بموقف المجلس من اتفاقية تعيين الحدود، وأن هناك اتجاه داخل الائتلاف للحصول على التأشيرات وتوزيعها بنظام القرعة على أهالي الدائرة.

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مصراوي Masrawy

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