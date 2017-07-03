أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| عبد الملك: لم أجدد.. والأولوية للجيش

Google+ Print
فيديو| عبد الملك: لم أجدد.. والأولوية للجيش فيديو| عبد الملك: لم أجدد.. والأولوية للجيش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم طلائع الجيش، إنه لم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن، لكن الأولوية لديه ستكون للنادي العسكري.

وأضاف «عبد الملك»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أنه يلعب بإسم المؤسسة العسكرية منذ 14 عامًا، مع ناديا حرس الحدود، وطلائع الجيش، ودائمًا ما يكون في أفضل حالاته وهو أحد أفرادها.

شاهد أيضا

وتغلب طلائع الجيش، على مضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف، أحرز «عيد» أحدهما، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الممتاز.  


إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)