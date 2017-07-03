فيديو| عبد الملك: لم أجدد.. والأولوية للجيش

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قال أحمد عيد عبد الملك، نجم طلائع الجيش، إنه لم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن، لكن الأولوية لديه ستكون للنادي العسكري.

وأضاف «عبد الملك»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أنه يلعب بإسم المؤسسة العسكرية منذ 14 عامًا، مع ناديا حرس الحدود، وطلائع الجيش، ودائمًا ما يكون في أفضل حالاته وهو أحد أفرادها.

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وتغلب طلائع الجيش، على مضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف، أحرز «عيد» أحدهما، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الممتاز.



