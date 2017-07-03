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فيديو| مؤمن سليمان بعد الهزيمة من الطلائع: «أعذر فرج عامر في أى قرار»

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فيديو| مؤمن سليمان بعد الهزيمة من الطلائع: «أعذر فرج عامر في أى قرار» فيديو| مؤمن سليمان بعد الهزيمة من الطلائع: «أعذر فرج عامر في أى قرار»

التحرير

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علق مؤمن سليمان، المدير الفني لسموحة، على هزيمة فريقه أمام طلائع الجيش، قائلًا :«عندنا إجهاد بدني وذهني، لكن فيه حاجة غريبة جدًا بتحصل للفرقة، بنضيع أكثر من 12 فرص هدف حقيقية، والطلائع أحرز هدفين من فرصتين فقط».

وانتقد «سليمان»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، طريقة لعب الطلائع خلال اللقاء، ووصفه بالسخيف، قائلًا «ماتش ممل جدًا، بيقف 3 دقايق كل 3 دقايق».

وعن مستقبله مع الفريق السكندري، أكد مدرب السابق، أنه سيلتمس لفرج عامر رئيس نادي سموحة العذر في أى قرار يتخذه،خاصة في ظل حالة عدم التوفيق التي يمر بها الفريق خلال الفترة الماضية.

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وتابع، أن فريقه خاض 13 مباراة خلال 50 يومًا بقائمة تضم 18 لاعب فقط، مشيرًا إلى أن سموحة يصل إلى مرمى المنافس كثيرًا لكنه يهدر عددًا كبيرًا من الفرص.

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التحرير

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