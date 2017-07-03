أشعة على قدم «حمودي» لتحديد حجم إصابته

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

يجري أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على قدمه، غدًا الثلاثاء، لمعرفة حجم إصابته وموعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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يذكر أن خالد محمود ، طبيب الفريق الأول، أكد أن من الصعب لحاق حمودي بمباراة القطن الكاميرون في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام السبت المقبل على ملعب برج العرب.

ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة المصري، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري.