البدري يتراجع عن إقامة معسكر استعدادا للقطن الكاميروني

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

تراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري عن إقامة معسكر مغلق للفريق في الإسكندرية عقب لقاء المصري غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب.

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وقرر البدري العودة للقاهرة عقب لقاء المصري قبل العودة إلى الإسكندرية مجددًا للمبيت استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا باستاد برج العرب المقرر لها يوم السبت المقبل.

ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة المصري، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.