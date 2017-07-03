مُفاجأة.. رونالدو خارج التشكيل المثالي لكأس القارات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، عن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس القارات 2017 التي أُقيمت في روسيا.

وتُجت ألمانيا باللقب بعد فوزها على تشيلي، في المباراة النهائية، بينما حصلت البرتغال على الميدالية البرونزية بفوزها على المكسيك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي مفاجأة جديدة لجماهير الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلت التشكيل من اسم اللاعب والذي استطاع تسجيل هدفين خلال مشواره في البطولة وساهم في وصول بلاده إلى المربع الذهبي، وحصل على جائزة رجل المباراة في جميع مبارياته في دور المجموعات.

وجاءت التشكيلة كالتالي:-

شاهد أيضا

حراسة المرمى: كلاوديو برافو (تشيلي).

خط الدفاع: جاري ميديل (تشيلي) وأنتونيو روديجر (ألمانيا) وبيبي (البرتغال).

خط الوسط: ريكاردو كواريزما (البرتغال) وتشارلز أرانجيز وأرتورو فيدال (تشيلي) ولين جروتسكا (ألمانيا.

خط الهجوم: لارس شتيندل وجوليان دراكسلر وتيمو فيرنر (ألمانيا).