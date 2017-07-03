ليفربول يعلن عن مسابقة لمشجعيه للفوز بقميص «صلاح»

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أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدشينه مسابقة لمشجعيه من أجل الفوز بقميص الفريق يحمل توقيع النجم المصري محمد صلاح، أحدث صفقات الريدز.

وكان صلاح قد انضم لليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قياسية قُدرت بـ45 مليون يورو، كأغلى لاعب عربي في تاريخ كرة القدم، وتاريخ ليفربول.

ونشر تطبيق «ليفربول إكسترا» الخاص بمشجعي الريدز مسابقة تهدف إلى توجيه رسالة ترحيب للفرعون المصري مقابل فرصة الفوز بقميص يحمل توقيعه.

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وكتب التطبيق على الصورة المنشورة: "انشر رسالة ترحيبك الأفضل لمحمد صلاح من أجل الفرصة للفوز بقميص موقع من اللاعب نفسه".