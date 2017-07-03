أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«خارجية» البرلمان: طرد قطر من الجامعة العربية حال رفض مطالبنا

Google+ Print
«خارجية» البرلمان: طرد قطر من الجامعة العربية حال رفض مطالبنا «خارجية» البرلمان: طرد قطر من الجامعة العربية حال رفض مطالبنا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب المصريينن الأحرار، إن اجتماع دول التحالف الرباعي ضد قطر في القاهرة بعد غد الأربعاء،  يأتي للتشاور والتفاهم لاتخاذ موقف بشأن موقف قطر من مطالب تلك الدول.

وأوضح رضوان في تصريح لـ"التحرير"، أن الاجتماع جاء بناءًا على طلب أمير دولة الكويت الذي طلب 48 ساعة مهلة والتي تنتهي مساء غد الثلاثاء، ومن ثم تحديد المرحلة التالية للتصعد من دول التحالف الرباعي ضد قطر.

وأكد وكيل لجنة  العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك نوع التوافق بشأن حل هذا الموضوع، لافتًا النظر أن الأزمة تجاوزت حجم وزير الخارجية القطري  لأن التحرك أصبح خارج نطاق أمير قطر ووزير خارجيته، بسبب التصعيد من قبل القوى العظمى في المنطقة.

شاهد أيضا

أشار إلى إصرار قطر على رفض المطالب كبدها الكثير من الخسائر بعدما تم غلق 80% من المجال الجوي عليها، وغلق المجال المائي  بنسبة تصل تقريبًا لـ70 %، فضلًا عن غلق المجال البري ومحاصرتها بنسبة 100%. 

وتوقع رضوان بأن يتم تصعيد جديد على المستويين الإقليمي والدولي حال رفض قطر المطالب الخليجية منها مساء غد الثلاثاء، لافتًا أن خطوات التصعيد على المجال الإقليمي ستكون بطرد قطر من جامعة الدول العربية أو تعليق عضويتها وطردها من مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى الدولي فكل دولة ستتحرك في مجالها، وفي تقدم بطلب إحاطة للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، لتشكيل فرق عمل لبحث كيف تورطت قطر في دعم الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني