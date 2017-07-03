«خارجية» البرلمان: طرد قطر من الجامعة العربية حال رفض مطالبنا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب المصريينن الأحرار، إن اجتماع دول التحالف الرباعي ضد قطر في القاهرة بعد غد الأربعاء، يأتي للتشاور والتفاهم لاتخاذ موقف بشأن موقف قطر من مطالب تلك الدول.

وأوضح رضوان في تصريح لـ"التحرير"، أن الاجتماع جاء بناءًا على طلب أمير دولة الكويت الذي طلب 48 ساعة مهلة والتي تنتهي مساء غد الثلاثاء، ومن ثم تحديد المرحلة التالية للتصعد من دول التحالف الرباعي ضد قطر.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك نوع التوافق بشأن حل هذا الموضوع، لافتًا النظر أن الأزمة تجاوزت حجم وزير الخارجية القطري لأن التحرك أصبح خارج نطاق أمير قطر ووزير خارجيته، بسبب التصعيد من قبل القوى العظمى في المنطقة.

شاهد أيضا

أشار إلى إصرار قطر على رفض المطالب كبدها الكثير من الخسائر بعدما تم غلق 80% من المجال الجوي عليها، وغلق المجال المائي بنسبة تصل تقريبًا لـ70 %، فضلًا عن غلق المجال البري ومحاصرتها بنسبة 100%.

وتوقع رضوان بأن يتم تصعيد جديد على المستويين الإقليمي والدولي حال رفض قطر المطالب الخليجية منها مساء غد الثلاثاء، لافتًا أن خطوات التصعيد على المجال الإقليمي ستكون بطرد قطر من جامعة الدول العربية أو تعليق عضويتها وطردها من مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى الدولي فكل دولة ستتحرك في مجالها، وفي مصر تقدم بطلب إحاطة للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، لتشكيل فرق عمل لبحث كيف تورطت قطر في دعم الإرهاب.