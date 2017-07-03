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فيديو| خيري رمضان: الحكومة بتقدم دعم للمواطن وتقوله «هطلعه من عينك»

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فيديو| خيري رمضان: الحكومة بتقدم دعم للمواطن وتقوله «هطلعه من عينك» فيديو| خيري رمضان: الحكومة بتقدم دعم للمواطن وتقوله «هطلعه من عينك»

التحرير

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انتقد الإعلامي خيري رمضان، سياسات حكومة المهندس شريف إسماعيل، واستخدامها ما سمَّاه بـ«سياسة الصدمة» في تنفيذ إجراءاتها الاقتصادية الصعبة.

وقال رمضان، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» موجهًا حديثه للمشاهدين: «أجمل شيء إنك تكون جزء من الشعب وتعبر عنه، كل سنة وأنتم طيبين في ذكرى 3 يوليو التي سقط فيها الإخوان».

وتابع رمضان: «أكتر حاجة تضايق المريض (الشعب) إن الطبيب يقوله استحمل وهو موجوع ومستحمل الوجع.. تراهن على أن المريض هيعيش بس هيتألم»،  مستطردًا: «الدكتور (الحكومة) كل ما يخش على المريض يقوله: هديك دوا هيوجعك جدًا، بس ما بيقولش للمريض يستحمله إزاي؟،  ولا يقوله على مسكن، ولما يقدم له دعم يقوله: هطلعه من عينك».

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واستكمل حديثه في إشارة إلى دور الإعلاميين: «لما تيجي تطلع قدام الناس بتكون مطالب بتفهم مبررات الحكومة، عشان اللي خافت منه الحكومات السابقة على مدار 50 سنة القيادة الحالية عملته (رفع الدعم)».

واختتم رمضان: «الحكومة ما بتقولش نعمل إيه ونعيش إزاي ونستحمل إزاي؟».

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التحرير

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