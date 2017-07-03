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إطلاق العبوة الجديدة من زيوت السيارات «Bendix R» في مصر

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إطلاق العبوة الجديدة من زيوت السيارات «Bendix R» في مصر إطلاق العبوة الجديدة من زيوت السيارات «Bendix R» في مصر

التحرير

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احتفلت شركة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات، عضو في مجموعة المنار المتخصصة في زيوت وقطع غيار السيارات، بإطلاق الشكل الجديد لعبوات زيوت وشحومات السيارات "Bendix®".

وتأتى احتفالية المنار بإطلاق الشكل الجديد من زيوت السيارات بعد توقيعها بداية العام الحالى اتفاقية الترخيص مع "Honeywell" المالكة للعلامة Bendix® والتي تتصدر مرتبة عالية في قائمة "Fortune 100"  لرواد التكنولوجيا والتصنيع العالمية المتنوعة. وتم تفعيل الاتفاقية بدءا من الأول من يوليو الحالى، وذلك في صناعة وتسويق وتوزيع زيوت الفرامل، وزيوت الهيدروليك، وزيوت نواقل الحركة الأوتوماتيكية والشحوم بأنواعها في أسواق  وتونس والمغرب والجزائر وليبيا.

وقال أحمد نوارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة المنار: "بدأنا فى إعادة طرح منتجاتنا من زيوت وشحوم "Bendix®" في الأسواق المصرية وشمال إفريقيا، لتقديم منتج يضمن سلامة قائدى المركبات ويساعد علي الحد من الغش التجارى". 

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وأضاف "نوارة " أن توسع الشركة يأتي في إطار سعيها لتحقيق مسئوليتها تجاه الاقتصاد المصرى وتنفيذ توجهات الدولة الاقتصادية بالتوسع والتصدير للأسواق الإقليمية والمساهمة فى جذب العملة الصعبة للسوق المحلى".

وتخصصت مجموعة المنار منذ نشأتها عام 1975 فى مجال زيوت وسوائل السيارات، حتى وصلت الآن إلى تصنيع وتوزيع واستيراد وتصدير زيوت وسوائل السيارات، وتمتلك مجموعة المنار مصنع لزيوت الفرامل بمدينة السادس من أكتوبر، وحصل المصنع على عدة شهادات جودة عالمية منها شهادة الجودة "أيزو 9000"، و"أيزو البيئة 14000"، و"أيزو الأمن الصناعى 18000". ويبلغ إنتاج المصنع سنويا حوالي 3000 طن، منها 2000 طن من زيت الفرامل، و1000 طن لأنواع السوائل الأخرى.

وتسعى مجموعة المنار لزيادة حجم أعمالها فى السوق المحلى عن طريق عقد اتفاقيات شراكة مع كبرى العلامات التجارية العالمية العاملة فى مجال تصنيع سوائل السيارات، تماشيا مع سياسة الدولة الإنتاجية بالتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، وتخطط مجموعة المنار إلى التوسع فى زيوت الفتيس والهيدروليك بحلول عام 2018، بجانب تصنيع سوائل السيارات مثل زيوت الفرامل، ومانع التجمد.

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