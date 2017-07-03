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بعد تراجعه 18 جنيهًا.. الذهب عيار 21 يسجل 620 جنيهًا للجرام

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بعد تراجعه 18 جنيهًا.. الذهب عيار 21 يسجل 620 جنيهًا للجرام بعد تراجعه 18 جنيهًا.. الذهب عيار 21 يسجل 620 جنيهًا للجرام

التحرير

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تراجعت الذهب فى التعاملات المسائية بقيمة 9 جنيهات ليسجل عيار 21 مبلغ 620 جنيهًا للجرام، ليصبح إجمالى التراجع اليوم 17 جنيهًا بعد انخفاض الأسعار 8 جنيهات فى التعاملات الصباحية.

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18 :531.40 جنيه.

عيار 21 : 620 جنيهًا.

عيار 24 : 708.55 جنيه.

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الجنيه الذهب : 4960 جنيها.

السعر العالمى : 1220 دولارًا.

وتراجع السعر العالمى للذهب بصورة كبيرة منذ السبت الماضى حسب تصريحات إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية.

يذكر أن أسعار الذهب فى تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتأثر وتتغير وفق تحرك السعر العالمى للأوقية "الأونصة" بشكل فورى، لكن تأثر أسعار الذهب فى مصر، مرتبط أيضا بأسعار الدولار، سواء فى السوق الموازى وكذلك دولار البنوك، وسجل عيار 21 مبلغ 620 جنيهًا للجرام.

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التحرير

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