"السياحة الدينية": ١١٩٨ شركة فشلت في الوصول لسقف تأشيرات الحج

كتب- مصطفى المنشاوي:

انتهت قرعة الحج السياحي الإلكترونية، التي تُباشر تحت إشراف وزارة السياحة وإحدى الجهات السيادية، بحضور محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحة بالوزارة، وإيمان سامي رئيس السياحة الدينية.

وتقدم للقرعة، 108 ألف و473 مواطنًا تنافسوا على 36 ألف تأشيرة حج مخصصة لوزارة السياحة، كما تقدمت بطلب تنظيم نحو ١٧٤٩ شركة منها ٢٧٧ شركة على مستوى الخمس نجوم و١٦٣ شركة تقدمت لتنظيم حج ٤ نجوم و٧٨٣ شركة لتنظيم الحج الاقتصادي و٥١٥ شركة للتنظيم الحج البري.

وخصصت الوزارة لمستوى الخمس نجوم 7800 ألف تأشيرة، وللأربع نجوم ٣٩٠٠ ألف تأشيرة، كما خصصت ١١ ألف تأشيرة للحج الاقتصادي، و١٣ ألف للحج البري بإجمالي ٣٦ ألف تأشيرة.

وتقدم الوزارة للخمس نجوم ١٢ ألف ٨٦٣ مواطن وللحج الأربع نجوم ٦ آلف و٩٧٦ مواطن وللاقتصادي ٥١ ألف ١٨٩ مواطنا، وتقدم للبري ٣٧ ألف و٣٨٧مواطنا.

فيما وصلت ٤١٩ شركة للحد الأقصى من حيث سقف التأشيرات، و٤٧٥ شركة تقدمت بطلب ولم تسجل بياناتها و 1198 شركة لم تصل إلى سقف التأشيرات، فيما بلغ عدد الذكور المتقدمين للحج ٤٦ألف يمثلون ٤٣٪‏ من اعداد المتقدمين 9662 من الاناث يمثلون ٥٧٪‏ .

جاء ذلك بحضور محمد بكر، مدير عام التفيش بقطاع الرقابة على الشركات السياحية، وإيمان قنديل رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحي، وإيمان سامي رئيسية لجنة السياحة الدينية، وخالد المناوي مستشار وزير السياحة لشؤن الاتحاد والغرف السياحية، ونارد الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات.