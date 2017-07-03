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رسميًا.. إيفرتون يضم مدافع مانشستر يونايتد السابق

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رسميًا.. إيفرتون يضم مدافع مانشستر يونايتد السابق رسميًا.. إيفرتون يضم مدافع مانشستر يونايتد السابق

التحرير

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أعلن فريق إيفرتون الإنجليزي، عن تعاقده مع مايكل كين، مدافع فريق بيرنلي، بصفقة بلغت 30 مليون إسترليني، لمدة خمسة أعوام.

وقال كين، في تصريحات للموقع الرسمي للتوفيز: "أنا سعيد جداً بأن أكون في إيفرتون.. نادٍ رائع وتقاليد عظيمة مع مشجعين عاطفيين، لا أستطيع الانتظار للحضور إلى الحصص التدريبية".

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وأضاف: "المدرب كان عاملًا مهمًا بتوقيعي لإيفرتون، لقد كان يلعب بنفس مركزي عندما كان لاعبا عظيما لبرشلونة والمنتخب الهولندي".

يذكر أن صفقة كين هي الصفقة الرابعة للتوفيز، بعد أن حسم أيضًا صفقة كل من حارس المرمى جوردان بيكفورد من سندرلاند، ودافي كلاسين من آياكس الهولندي، وساندرو راميرز من مالجا الإسباني.

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التحرير

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