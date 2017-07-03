بيريسيتش يحارب من أجل مانشستر يونايتد

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ذكرت تقارير صحفية، أن إيفان بيريسيتش، نجم إنتر ميلان، سيضغط على إدارة ناديه، من أجل الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، أن النيراتزوري لا يريد بيع لاعبه بأقل من 50 مليون يورو، بينما وصل عرض مانشستر يونايتد حتى الآن، إلى ما يقارب من 30 مليون يورو.

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ومن المتوقع أن يواجه بيريسيتش إدارة الفريق الأسبوع المقبل، عندما يعود من أجل الانضمام للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ظهر في إحدى مباريات المنتخب الكرواتي، وقيل إنه يراقب إيفان بيريسيتش.