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الهلال السعودي يضم علي الحبسي

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الهلال السعودي يضم علي الحبسي الهلال السعودي يضم علي الحبسي

التحرير

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي الهلال السعودي تعاقد مع العماني علي الحبسي، حارس مرمى ريدينج الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وكانت إدارة نادي الهلال قد تقدمت بعرض قيمته 3.5 مليون يورو للموسم الواحد لضم اللاعب، خلال الأيام الماضية، فضلاً عن شراء المدة المتبقية من العقد الاحترافي الذي يربط الحارس مع ريدينج.

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 ومن المقرر أن تدرج إدارة الهلال اسم اللاعب في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وسيكون الحبسي ثالث حارس أجنبي رسميًا في الدوري السعودي، بعد أن تعاقد نادي «التعاون» مع الدولي المصري عصام الحضري، فضلاً عن تعاقد نادي «أُحد» مع الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة.

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