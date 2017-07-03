رسميًّا.. إيفرتون يضم نجم برشلونة السابق

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أعلن فريق إيفرتون الإنجليزي، عن حسم ثالث صفقاته لهذا الموسم، بعد ضم ساندرو راميريز، رسميا من نادي مالجا الإسباني، لمدة 4 سنوات، بصفقة بلغت 5.1 مليون إسترليني.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن النجم الإسباني سيرتدي القميص رقم 9، ويعد ذلك تدعيمًا للخط الهجومي بالنادي الإنجليزي من أجل المنافسة الموسم المقبل، حيث من المتوقع أن يرحل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن الفريق.

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يذكر أن ساندرو، لاعب منتخب إسبانيا تحت الـ21 عامًا لعب لبرشلونة موسمين قبل أن ينتقل مالجا، شارك في 32 مباراة بمختلف البطولات وسجل 7 أهداف.

يذكر أن إيفرتون حسم أيضًا صفقة كل من: حارس المرمى جوردان بيكفورد من سندرلاند، ودافي كلاسين من آياكس الهولندي.