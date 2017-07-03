موراي ونادال يخطفان الأنظار في اليوم الأول من بطولة ويمبلدون

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تنطلق اليوم منافسات بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث سيرتدي جميع اللاعبين اللون الأبيض بالكامل احترامًا لتقاليد أعرق بطولات التنس.

ووفقًا للتقاليد أيضًا، تكون المباراة الأولى على الملعب الرئيسي من نصيب حامل اللقب، حيث سيبدأ اليوم المصنف الأول عالميًا أندي موراي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ألكساندر بوبليك في المواجهة الأولى بين اللاعبين.

ويأمل موراي في التتويج باللقب الثالث له في مسيرته في بطولة ويمبلدون، ويصبح رابع أكثر بريطاني يتوج بلقب البطولة، بينما يشارك بوبليك في البطولة للمرة الأولى في مسيرته وذلك على الرغم من خسارته في الأدوار التمهيدية، إلا أن انسحاب بابلو كويفاس من جدول البطولة منحه الفرصة ليصبح الخاسر المحظوظ هذا العام.

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وعقب مباراة موراي على الملعب الرئيسي سيواجه ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثالث عالميًا دانييل ميدفيديف، حيث يبدأ اللاعب السويسري حملته للتويج باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه في بطولات الجراند سلام بعدما حقق أفضل نتائجه في البطولة عامي 2014 و2015 من خلال الوصول إلى ربع النهائي، وسيصبح فافرينكا حينها تاسع لاعب في التاريخ يفوز بجميع بطولات الجراند سلام.

وبدوره يشارك ميدفيديف للمرة الأول في البطولة، ولكنه يدخل المنافسات بثقة كبيرة بعد وصوله إلى ربع النهائي بطولة كوينز على الملاعب العشبية ونصف نهائي بطولة إيستبورن على الملاعب العشبية أيضًا منذ أسبوع.

ومن جانبه يبدأ رافائيل نادال بطل رولان جاروس حملته نحو التتيوج بثنائية بطولة فرنسا وويمبلدون للمرة الثالثة بعد عامي 2008 و2010 بمواجهة اللاعب الأسترالي جون ميلمان على الملعب رقم 1، حيث يتنافس نادال وموراي وفافرينكا في بطولة هذا العام على الوصول إلى التصنيف الأول عالميًا في التصنيف الجديد الذي سيصدر يوم 16 يوليو المقبل.