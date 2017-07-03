أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

موراي ونادال يخطفان الأنظار في اليوم الأول من بطولة ويمبلدون

Google+ Print
موراي ونادال يخطفان الأنظار في اليوم الأول من بطولة ويمبلدون موراي ونادال يخطفان الأنظار في اليوم الأول من بطولة ويمبلدون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تنطلق اليوم منافسات بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث سيرتدي جميع اللاعبين اللون الأبيض بالكامل احترامًا لتقاليد أعرق بطولات التنس.

ووفقًا للتقاليد أيضًا، تكون المباراة الأولى على الملعب الرئيسي من نصيب حامل اللقب، حيث سيبدأ اليوم المصنف الأول عالميًا أندي موراي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ألكساندر بوبليك في المواجهة الأولى بين اللاعبين.

ويأمل موراي في التتويج باللقب الثالث له في مسيرته في بطولة ويمبلدون، ويصبح رابع أكثر بريطاني يتوج بلقب البطولة، بينما يشارك بوبليك في البطولة للمرة الأولى في مسيرته وذلك على الرغم من خسارته في الأدوار التمهيدية، إلا أن انسحاب بابلو كويفاس من جدول البطولة منحه الفرصة ليصبح الخاسر المحظوظ هذا العام.

شاهد أيضا

وعقب مباراة موراي على الملعب الرئيسي سيواجه ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثالث عالميًا دانييل ميدفيديف، حيث يبدأ اللاعب السويسري حملته للتويج باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه في بطولات الجراند سلام بعدما حقق أفضل نتائجه في البطولة عامي 2014 و2015 من خلال الوصول إلى ربع النهائي، وسيصبح فافرينكا حينها تاسع لاعب في التاريخ يفوز بجميع بطولات الجراند سلام.

وبدوره يشارك ميدفيديف للمرة الأول في البطولة، ولكنه يدخل المنافسات بثقة كبيرة بعد وصوله إلى ربع النهائي بطولة كوينز على الملاعب العشبية ونصف نهائي بطولة إيستبورن على الملاعب العشبية أيضًا منذ أسبوع.

ومن جانبه يبدأ رافائيل نادال بطل رولان جاروس حملته نحو التتيوج بثنائية بطولة فرنسا وويمبلدون للمرة الثالثة بعد عامي 2008 و2010 بمواجهة اللاعب الأسترالي جون ميلمان على الملعب رقم 1، حيث يتنافس نادال وموراي وفافرينكا في بطولة هذا العام على الوصول إلى التصنيف الأول عالميًا في التصنيف الجديد الذي سيصدر يوم 16 يوليو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)