رسميًا.. قائد تشيلسي ينضم لصفوف أستون فيلا

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أعلن نادي أستون فيلا اليوم الإثنين، رسمياً عن تعاقده مع جون تيري قائد فريق تشيلسي ومنتخب إنجلترا سابقًا، ليكون لاعبًا، في صفوف الفريق بداية من الموسم القادم، وذلك حسبما أفاد الحساب الرسمي لأستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وذكر الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى «الشامبيون شيب»، أن الدولي الإنجليزي السابق قد وقع على عقد لمدة موسم في صفقة انتقال حر.

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الجدير بالذكر أن جون تيري صاحب الـ36 عامًا، كان قد رحل عن صفوف تشيلسي في هذا الصيف، بعدما قضى مواسم عديدة في ملعب ستامفورد بريدج، ساهم خلالها في الفوز رفقة ناديه بالكثير من البطولات، حيث شارك في 717 مباراة، وحصل على 5 بطولات لكأس الإتحاد، و5 دوري إنجليزي ممتاز "بريميرليج"، و3 كأس الرابطة، وبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي يوروبا ليج.

يشار إلى أن أول مباراة لجون تيري بقميص تشيلسي، كانت في 28 أكتوبر 1998، وكانت أمام أستون فيلا، وذلك حسبما أفاد موقع سكواكا.