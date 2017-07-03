الرابحون والخاسرون بعد نهاية كأس القارات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أسدل الستار أمس على النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات بفوز منتخب ألمانيا باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على تشيلي بطل أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الرابحون والخاسرون بعد نهاية البطولة كالأتي:

الرابحون

- ألمانيا

عاشت الجماهير الألمانية أسبوعًا في غاية السعادة وذلك عقب تتويج منتخب الشباب تحت 21 سنة بلقب بطولة أوروبا على حساب إسبانيا، ومن ثم الفوز أمس على محاربي تشيلي، في نهائي كأس القارات بفريق قوامه من اللاعبين الاحتياطيين.

وجذب يواخيم لوف الأنظار إليه بعد قدرته على تشكيل فريق رديف لألمانيا من الشباب قادر على الفوز بالألقاب العالمية وعلى حساب منتخبات من حجم تشيلي والبرتغال والمكسيك.

وستتوجه ألمانيا إلى مونديال روسيا 2018 بثقة كبيرة وكيف لا والمنتخب الألماني لم يعرف الخروج من أي بطولة كبرى قبل الدور نصف النهائي منذ يورو 2004، بل وتمتلك ألمانيا الآن منتخب أساسي ومنتخب رديف قادران على صناعة الفارق ومواصلة السيطرة على البطولات العالمية.

- كلاوديو برافو

حظي برافو بموسمين استثنائيين مع برشلونة وتشيلي في 2014- 2015 و2015- 2016 حيث توج في الموسمين بكوبا أمريكا مع منتخب بلاده، وتوج بالثلاثية مع برشلونة في الموسم الأول وثنائية الدوري والكأس في الموسم الثاني، قبل أن يعاني من إنخفاض حاد في المستوى بعد رحيله إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي.

وبعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، استعاد برافو بريقه من جديد مع منتخب بلاده في كأس القارات وحصل على جائزة أفضل حارس في البطولة بفضل العرض المميز الذي قدمه أمام البرتغال في نصف النهائي.

ولم تتغلب ألمانيا على برافو في المباراة النهائية إلا بسبب هفوة دفاعية قاتلة، ليعود إلى الموسم الجديد بالثقة اللازمة التي افتقدها الموسم الماضي.

- مارك أندري تير شتيجن

بدأ المنتخب الألماني البطولة بوجود بيرند لينو في حراسة المرمى إلا أن شتيجن عاد إلى التشكيل الأساسي بعد العرض الباهت الذي قدمه لينو في المباراة الأولى لأبطال العالم أمام أستراليا، ليؤكد شتيجن أنه الحارس الثاني للمنتخب بدون منازع لألمانيا والمنافس الأكبر لمانويل نوير على حراسة مرمى الألمان في المونديال المقبل.

شاهد أيضا

وسيطرت تشيلي على المباراة النهائية في أوقات كثيرة من المباراة إلا أن كل محاولات لاروخا تحطمت عند صخرة شتيجن، الذي حصل بكل جدارة على جائزة رجل المباراة ليبدأ شتيجن مرحلة جديدة هدفها إزاحة نوير من على عرشه.

الخاسرون

- تقنية إعادة الفيديو

بعدما أقحمت تكنولوجيا خط المرمى لمعرفة ما إذا كانت الكرة تخطت الخط أما لا، دخلت تقنية إعادة الفيديو في عالم كرة القدم لمساعدة الحكام في القرارات المثيرة للجدل إلا أن التقنية الجديدة تسببت في إيقاف اللعب لكثير من الوقت.

وعلى الرغم من مساعدة تلك التقنية للحكام كثيرًا في اتخاذ القرارات الصائبة، إلا أن إيقاف اللعب في لعبة مثل كرة القدم يضر بها كثيرًا ويقتل متعتها على عكس ألعاب أخرى مثل كرة السلة التي تعتمد على نفس التقنية، إلا أن من خضائص كرة السلة إيقاف اللعب كثيرًا.

- كريستيانو رونالدو

أثار قرار فرناندو سانتوس بعدم منح رونالدو تنفيذ ركلة الترجيح الأولى أمام تشيلي في ركلات الترجيح أمام تشيلي في نصف النهائي الكثير من الجدل، وذلك بعدما ودعت البرتغال البطولة دون أن تسجل أي ركلة ترجيح.

ولم تتعلم البرتغال من درس يورو 2012 عندما لم يسدد رونالدو أولًا أيضًا في ركلات الترجيح أمام إسبانيا في نصف النهائي لتخرج البرتغال دون أن يسدد رونالدو أي كرة، وبالتالي فشل رونالدو في التتويج بثاني ألقابه مع منتخب بلاده بعد لقب اليورو العام الماضي وتعزيز حظوظه أكثر وأكثر في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

- روسيا

في الوقت الذي حظيت فيه ألمانيا بأسبوع مميز للغاية على المستوى الكروي، حظيت روسيا بأسبوع سيء للغاية، وذلك بعد أن ودعت البلد المضيف الدور الأول بفوز وحيد على نيوزيلندا المتواضعة وبعد ذلك الخروج بـ24 ساعة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح تحقيق مع قائمة المنتخب الروسي التي شاركت في مونديال البرازيل 2014 بتهمة تعاطي المنشطات.

وباتت روسيا أول بلد مضيف تودع كأس القارات من الدور الأول منذ أن ودعت كوريا الجنوبية نسخة 2001 من دور المجموعات، لتثار الشكوك حول قدرة روسيا على الظهور بشكل جيد في المونديال المقبل على أرضها ووسط جماهيرها.