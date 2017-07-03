9 نجوم يجيدون اللعب بكلتا القدمين في الدوريات الخمسة الكبرى

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مع فتح باب الميركاتو الحالي، بدأت الأندية الكبرى البحث عن أفضل اللاعبين لتدعيم صفوفها من أجل المنافسة بقوة على الألقاب الموسم المقبل.

وترغب الأندية الكبرى في التعاقد مع لاعبين يتمتعون بمرونة تكتيكية تمكنهم من اللعب في أكثر من مركز في الملعب، إلى جانب قدرتهم على اللقب بالقدم اليمني واليسرى بنفس الكفاءة.

وبدوره استعرض موقع "سكواكا" أبرز 9 متوسطي ميدان في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يجيدون اللعب بكلتا القدمين في السطور التالية:

1- آدم لالانا (ساوثهامبتون وليفربول)

سجل لالانا في الدوري الإنجليزي 26 هدفًا بواقع 14 بقدمه اليسرى و9 بقدمه اليمني وهدف بالرأس وهدفين آخرين، ونجح لالانا في تقديم موسم مميز الموسم الماضي بعد تسجيله 8 أهداف في 31 مباراة خاضها في الدوري سجل نصفها بقدمه اليسرى.

ودائمًا ما يسجل لالانا أهدافًا بقدمه اليسرى أكثر من اليمنى باستثناء موسم 2012- 2013 الذي سجل فيه هدفين بقدمه اليمني وهدفا وحيدا باليسرى، وذلك عندما كان لاعبًا في صفوف ساوثهامبتون.

2- إيفان بيريسيتش (فولفسبورج وإنتر)

سجل بيريسيتش 34 هدفًا في الدوري الألماني والإيطالي بواقع 10 بقدمه اليمني و16 بقدمه اليسرى و8 بضربات الرأس، ويفضل اللاعب الكرواتي اللعب في مركز الجناح الأيسر والاختراق والاعتماد على التسديد بقدمه اليمني، إلا أنه حقق نجاحات لافتة للنظر في السنوات الأخيرة عند استخدام قدمه اليسرى أيضًا.

3- روبرتو سوريانو (سامبدوريا وفياريال)

سجل سوريانو 26 هدفًا في الدوري الإيطالي والإسباني بواقع 13 هدفًا بقدمه اليمني و11 هدفًا بقدمه اليسرى وهدفين عن طريق ضربات الرأس.

ونجح سوريانو في موسمه الأول مع فياريال في تسجيل 9 أهداف في 33 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليصبح من الأعمدة الأساسية في صفوف فريق الغواصات الصفراء.

4- هنريك مخيتاريان (بروسيا دورتموند- مانشستر يونايتد)

سجل مخيتاريان 27 هدفًا في الدوري الألماني والإنجليزي بواقع 14 هدفًا بقدمه اليمني و10 أهداف بقدمه اليسرى و3 أهداف من ضربات الرأس.

ويتمتع اللاعب الأرميني بميزة التنوع التكتيكي، حيث من الممكن توظيفه في أي من جناحي الملعب أو اللعب كوسط ميدان، وسجل في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد 4 أهداف جميعها بقدمه اليمني، إلا أنه في موسمه الأخير مع دورتموند سجل 6 أهداف بقدمه اليسرى من أصل 10 أهداف سجلها في الدوري خلال ذلك الموسم.

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5- كريستيان إيريكسين (توتنهام)

سجل اللاعب الدنماركي 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي بواقع 18 هدفًا بقدمه اليمني و11 هدفًا بقدمه اليسرى وهدف بضربة رأس وهدف آخر.

وأنهي إيريكسين الموسم الماضي مسجلًا 8 أهداف في الدوري بواقع 5 أهداف بقدمه اليسرى مقابل هدفين فقط بقدمه اليمني.

6- ماريك هامسيك (نابولي)

سجل اللاعب السلوفاكي 32 هدفًا في الدوري الإيطالي بواقع 18 هدفًا بقدمه اليمني و11 هدفًا بقدمه اليسرى و3 أهداف من ضربات الرأس.

ويعد قائد نابولي المصدر الأساسي لتسجيل الفريق للأهداف في العقد الأخير، ونجح الموسم الماضي في تخطي حاجز الأهداف العشرة في الموسم الواحد للمرة الرابعة في مسيرته.

7- جيلفي سيجردسون (توتنهام وسوانزي سيتي)

سجل سيجردسون 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي بواقع 22 هدفًا بقدمه اليمني و9 أهداف بقدمه اليسرى وهدف وحيد بضربة رأس.

ويعد سيجردسون أكثر لاعبي سوانزي سيتي مساهمة في تسجيل الأهداف الموسم الماضي، حيث سجل الفريق 45 هدفًا سجل منها سيجردسون 9 أهداف وصنع 13 أخرى.

8- يايا توريه (مانشستر سيتي)

سجل يايا توريه 41 هدفًا في الدوري الإنجليزي بواقع 32 هدفًا بقدمه اليمني و9 أهداف بقدمه اليسرى، ويعد اللاعب الإيفواري من أفضل متوسطي الميدان الهدافين الذين مروا على تاريخ البريميرليج، وذلك بعدما سجل مع السيتي 62 هدفًا منذ انضمامه من صفوف برشلونة.

9- عثمان ديمبلي (بروسيا دورتموند)

سجل ديمبلي في الدوري الألماني 18 هدفًا بواقع 11 هدفا بقدمه اليمني و6 أهداف بقدمه اليسرى وهدف بضربة رأس، ولم يبدأ ديمبلي مسيرته الاحترافية منذ 18 شهرًا إلا أنه بات من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية.