أهالي قها يطالبون بإنشاء موقف سيارات تنقلهم إلى بنها والقاهرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعاني أهالي مدينة قها في محافظة القليوبية بشكل يومي؛ لعدم وجود موقف سيارات عمومي، أسوة بباقى المدن الأخرى، الأمر الذى جعلهم يعانون فى استقلال المواصلات من على الطريق الزراعى ذهابا وإيابا من المدينة وإلى القاهرة وبنها.

قال مصطفى حسين رئيس قطاع بالمصنع الحربي، إن مدينة قها هي الوحيدة على مستوى القليوبية التى لا يوجد بها موقف عمومى، رغم أنها تقع مباشرة على الطريق الزراعى السريع، الأمر الذى يجبر جميع أهالى المدينة وقاطنيها إلى استقلال السيارت القادمة من محافظات الوجه البحرى المتجهة إلى القاهرة ما يعرضهم لكثرة الحوادث وجشع السائقين الذين يستغلونهم برفع الأجرة إلى أضعاف.

وأضاف محمد أبو الفضل، أن مدينة قها لا يوجد بها أي مواقف للسيارات برغم وجود أراض أوقاف بها مساحتها تصل إلى 20 فدانا تطل على الطريق الزراعى السريع مباشرة، ويمكن أن تقوم الوحدة المحلية بتخصيصها وبناء موقف سيارات عليها.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن المدينة تتوسط المسافة بين القاهرة وبنها، ويوجد بها أكثر من 15 ألف موظف يعانون الأمرين يوميا في الذهاب إلى القاهرة وبنها، علاوة على طلاب الجامعات الذين يجدون صعوبة في الذهاب إلى جامعاتهم إضافة إلى الزحام الشديد والتدافع في أثناء ركوب السيارت لقلتها وعدم توافرها خصوصا فى أوقات الذروة.

وقال محمود عبد العزيذ فرج، طالب: "نعانى يوميا في استقلال السيارات من على الطريق السريع وأنا فى طريقى للقاهرة إذ تأتى السيارات من بنها وطوخ محملة بالركاب ولا نجد مكان بها".

وطالب المسؤولون بالمحافظة بسرعة البدأ فى إنشاء موقف للمدينة أسفل كوبرى قها لإنهاء الأزمة وتخفيف العبء على المواطنين والسكان خصوصا أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين والطلبة تخرج يوميا وتقف على الطريق ولا تجد وسيلة مواصلات مباشرة تنقلهم لأعمالهم.

وتضيف صفاء أبو السعود، موظفة بمدينة بنها، أنها تقف يوميا على الطريق الزراعى السريع للذهاب إلى عملها، مشيرة إلى أن جميع السيارات القادمة من القاهرة تكون مليئة بالركاب ولا تستطيع الركوب الأمر الذى يتسبب فى تأخرها عن عملها.

من ناحيته أكد طه رشدى رئيس مدينة قها أنه تم عمل مقايسة ورسم هندسى على مساحة 1933 مترا أسفل كويرى قها بجوار الساحة الشعبية لعمل موقف عمومى، مضيفا أنه تم إرسال جميع الرسومات لمشروع المواقف بالقليوبية لاعتمادها وتوفير المبالغ المالية للبدأ في التنفيذ لتخفيف العبء على المسافرين من وإلى المدينة.