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راندا العدوي: ارتفاع أسعار الوقود يزيد أعباء السياحة

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راندا العدوي: ارتفاع أسعار الوقود يزيد أعباء السياحة راندا العدوي: ارتفاع أسعار الوقود يزيد أعباء السياحة

التحرير

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قالت الإعلامية والخبيرة السياحية، الدكتورة راندا العدوي، إن ارتفاع المحروقات (الوقود)، سيشكل عبئًا على الشركات السياحية في التزامها بالتعاقدات مع منظمي الرحلات بالخارج، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تشغيل الفنادق العائمة، ناهيك بزيادة أسعار الحج البري.

واقترحت، في تصريحات صحفية، استثناء القطاع السياحي من تلك الزيادة للموسم الصيفي الحالي، نتيجة تدني نسب الأشغال وإتاحة الفرصة أمام الشركات السياحية بتعديل تعاقداتها مع منظمي الرحلات في الموسم الشتوي المقبل.

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وتابعت الخبيرة السياحية: "لا نستبعد أن نسمع أصواتا من الخارج تلوح بتوجيه دفتها السياحية إلى دول أخرى، وهو ما يشبه الذي حدث في قرار زيادة الرسوم على تأشيرة الدخول لمصر، والحكومة استوعبت الموقف وتداركته بالتأجيل"، موضحة أن الشركات السياحية ستتحمل أعباء تقدر بـ15% في التعاقدات التي أتمتها مع نظيراتها في الخارج على الموسم الصيفي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للسياحة الداخلية والخارجية، وتساءلت: "هل نريد تنشيط السياحة أم زيادة الأعباء على المهنة؟".

وأكدت أن السياحة تحتاج إلى مساندة الدولة لانتشالها من عجزها التسويقي، الذي قارب على دخول عامه السابع دون تقدم ملحوظ، مطالبة بإسقاط كافة المديونيات عن الكيانات السياحية. 

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التحرير

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