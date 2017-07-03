بالفيديو| مدرب طلائع الجيش: عبد الملك لن يتكرر ويجب تكريمه

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طالب أحمد سامي، المدير الفني لطلائع الجيش، بتكريم نجم فريقه أحمد عيد عبد الملك، معلقًا: «لازم نكرم عيد، لأنه أكثر لاعب يتدرب رغم أنه في عامه الـ37، ولن يتكرر في التزامه».

ووجه «سامي»، خلال تصريحاته لقناة النيل للرياضة، الشكر لجميع لاعبي الطلائع على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال موسم شاق.

وتغلب طلائع الجيش، على مضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف، أحرز «عيد» أحدهما، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الممتاز.