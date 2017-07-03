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طلائع الجيش يقضي على أحلام سموحة

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طلائع الجيش يقضي على أحلام سموحة طلائع الجيش يقضي على أحلام سموحة

التحرير

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تغلب طلائع الجيش، على مضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد عيد عبد الملك، للطلائع في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، ثم أضاف عاصم صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يقلص أحمد رؤوف الفارق لسموحة في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة فقد سموحة رسميًا فرصة المنافسة على المربع الذهبي، بعدما تجمد رصيده عنده 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع ويتبقى للفريق السكندري مباراة واحدة في مسابقة الدوري، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 45 نقطة في المركز الـ9.

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التحرير

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