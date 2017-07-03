آدم العبد ينضم لأحد أندية الدرجة الثالثة الإنجليزية

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ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، أن المصري آدم العبد، انضم رسميًا لفريق ويكمب وندررز، أحد أندية الدرجة الثالثة الإنجليزية، قادما من فريق شروسبيري تاون.

وكان العبد انضم لمنتخب مصر عام 2012، وذلك للمرة الأولى، ولعب 7 مباريات تحت قيادة المدرب الأمريكي السابق بوب برادلي.

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وقالت «سكاي سبورتس» إن العبد صاحب الـ32 عامًا والذي لعب لعدة أندية إنجليزية من قبل أبرزها برايتون وبريستول سيتى، انضم ويكمب وندررز في الدرجة الثالثة لمدة عامين.

يذكر أن فريق ويكمب وندررز، قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 69 نقطة.