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الخارجية الفرنسية: استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول

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مصراوي Masrawy

الخارجية الفرنسية: استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول

09:40 م الإثنين 03 يوليه 2017

الخارجية الفرنسية: استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول

باريس - (أ ش أ):

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي إسباني، الإثنين، أن موقف فرنسا داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واضح جدًا، وهو أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من أي طرف أمر غير مقبول.

جاء ذلك في تصريح لها، ردًا على سؤال حول كيفية اضطلاع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمهامها في ظل رفض روسيا لتقرير المنظمة حول سوريا وعدم اتفاقها مع فرنسا في هذا الشأن.

وقالت المتحدثة إن استنتاجات التقرير قائمة على العديد من العينات البيولوجية والبيئية التي قامت بتحليلها معامل معتمدة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضافت أن صرامة الأساليب المتبعة (من قبل المنظمة) واستقلالية التحليلات وحيادية أعضاء بعثة تقصي الحقائق ليست محلا لأي اعتراض.

وذكرت بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضم 192 دولة بينهم 41 في مجلسها التنفيذي، مضيفة أن فرنسا تدفع مع شركائها لاتخاذ المبادرات الضرورية لإدانة بأقصى درجات الحزم هذا الانتهاك لنظام حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت تقديم فرنسا تقييم خاص بها يوم 26 أبريل، يظهر بلا أدنى شك، استخدام غاز السارين في سوريا ومسؤولية النظام السوري عن ذلك.

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Asha

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