أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التعليم: بدأنا في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتدريب وتقييم المعلميين.. وقريبًا للطلبة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم: بدأنا في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتدريب وتقييم المعلميين.. وقريبًا للطلبة

09:34 م الإثنين 03 يوليه 2017

وزير التعليم: بدأنا في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتدريب وتقييم المعلميين.. وقريبًا للطلبة

كتبت- ندى الخولي:​

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كان يقدم دورة تعليمية من القاهرة لطلاب في أمريكا عن نظم المعلومات وتحليل البيانات عام 1996، واليوم بعد ٢١ عامًا يشغل منصب وزير التربية والتعليم بدون استخدام تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات.

وأضاف شوقي، خلال مشاركته في الملتقى الأول لدور المعلومات في الإسراع بالتنمية المحلية، اليوم، الاثنين، "مشاكلنا في التعليم ليست مجرد ثانوية عامة وتنسيق وامتحانات، لكن نحتاج لتحليل البيانات.. نحتاج بيانات في المقام الأول".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة دربت حوالي ١٠ آلاف معلم خلال السنة ونصف الماضية، باستخدام تكنولوجيا التعليم، ولقياس جودة التدريب والقدرة على استيعابه؛ تم تطبيق تكنولوجيا حديثة لم تستخدم إلا في كان يهدف لقياس الآداء وليس المعلومة.

وقال: "أصبح لدينا قاعدة بيانات تمثل ثروة حقيقية لـ١٠ آلاف معلم مًدرب، تم تدريبهم وقياس آدائهم"، مشيرًا إلى أن تطبيق تلك التكنولوجيا على الطلاب سينهي الامتحانات والتقويمات القديمة للطالب، نتيجة وجود قاعدة بيانات للطلاب تقييس نموهم وتطورهم التعليمي.

وأكد شوقي، أن بنك المعرفة المصري، ثروة حقيقية ولكن لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل.

يشارك في الملتقى، خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ومصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وعاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وكمال الدالي، محافظ الجيزة، وعدد كبير من سكرتيري العموم في المحافظات المختلفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم: أخوض حربًا مع مستشاري المواد لإحلال التكنولوجيا بدل

    وزير التعليم: أخوض حربًا مع مستشاري المواد لإحلال التكنولوجيا بدل

    أخبار
  • طارق شوقي يعلن خطة الوزارة لحل مشكلات التعليم في 9 نقاط

    طارق شوقي يعلن خطة الوزارة لحل مشكلات التعليم في 9 نقاط

    أخبار

  • "التنمية المحلية": لم نتلقَ أي شكاوى بتعريفة المواصلات منذ الزيادات

    أخبار
  • التعليم: غدًا فتح باب التظلمات من نتيجة الدبلومات الفنية

    التعليم: غدًا فتح باب التظلمات من نتيجة الدبلومات الفنية

    أخبار

إعلان

67dc781b64.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني