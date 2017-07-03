وزير التعليم: بدأنا في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتدريب وتقييم المعلميين.. وقريبًا للطلبة

كتبت- ندى الخولي:​

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كان يقدم دورة تعليمية من القاهرة لطلاب في أمريكا عن نظم المعلومات وتحليل البيانات عام 1996، واليوم بعد ٢١ عامًا يشغل منصب وزير التربية والتعليم بدون استخدام تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات.

وأضاف شوقي، خلال مشاركته في الملتقى الأول لدور المعلومات في الإسراع بالتنمية المحلية، اليوم، الاثنين، "مشاكلنا في التعليم ليست مجرد ثانوية عامة وتنسيق وامتحانات، لكن نحتاج لتحليل البيانات.. نحتاج بيانات في المقام الأول".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة دربت حوالي ١٠ آلاف معلم خلال السنة ونصف الماضية، باستخدام تكنولوجيا التعليم، ولقياس جودة التدريب والقدرة على استيعابه؛ تم تطبيق تكنولوجيا حديثة لم تستخدم إلا في مصر كان يهدف لقياس الآداء وليس المعلومة.

وقال: "أصبح لدينا قاعدة بيانات تمثل ثروة حقيقية لـ١٠ آلاف معلم مًدرب، تم تدريبهم وقياس آدائهم"، مشيرًا إلى أن تطبيق تلك التكنولوجيا على الطلاب سينهي الامتحانات والتقويمات القديمة للطالب، نتيجة وجود قاعدة بيانات للطلاب تقييس نموهم وتطورهم التعليمي.

وأكد شوقي، أن بنك المعرفة المصري، ثروة حقيقية ولكن لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل.

يشارك في الملتقى، خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ومصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وعاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وكمال الدالي، محافظ الجيزة، وعدد كبير من سكرتيري العموم في المحافظات المختلفة.