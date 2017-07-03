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بالصور.. هشام الشريف: البلد محظوظة بكوادرها وتقاتل نحو الإسراع في التنمية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. هشام الشريف: البلد محظوظة بكوادرها وتقاتل نحو الإسراع في التنمية

09:32 م الإثنين 03 يوليه 2017

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وزير التعليم: أخوض حربًا مع مستشاري المواد لإحلال التكنولوجيا بدل

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وزير التعليم: أخوض حربًا مع مستشاري المواد لإحلال التكنولوجيا بدل

كتبت- ندى الخولي:

تصوير- علاء القصاص:

قال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحالية تقود توجه قتالي نحو الإسراع في التنمية، مشيدًا بجهود وكفاءة القيادات والوزراء والمحافظين الحاليين.

وقال الشريف، خلال مشاركته في الملتقى الأول لدور المعلومات في الإسراع بالتنمية المخلية، اليوم، الاثنين، إن "البلد دي محظوظة وفيها جهد كبير من أسوان لإسكندرية ومن مطروح للبحر الأحمر".

وأكد الشريف، أهمية تحديث وتنقية البيانات التي يتم جمعها وتسجيلها على مستوى قرى ومراكز ومحافظات ، لأن هذا هو المعيار الحقيقي لنجاح أي منظومة لتطوير دور التكنولوجيا للمساعدة في الإسراع بالتنمية على مستوي المحافظات المصرية.

شارك في الملتقى محمد شاكر، وزير الكهرباء، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ومصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وعاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وكمال الدالي، محافظ الجيزة، وعدد كبير من سكرتيري عموم المحافظات.

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