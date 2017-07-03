وزير التعليم: أخوض حربًا مع مستشاري المواد لإحلال التكنولوجيا بدل "الطباشير"

كتبت- ندى الخولي:

تصوير- علاء القصاص:

قال طارق شوقي، وزير التنمية والتعليم، إنه يخوض حربًا حاليا داخل الوزارة، مع مستشاري المواد الدراسية من أجل إقناعهم باستخدام التطبيقات التكنولوجية بدلًا من طرق التعليم التقليدية بالـ"طباشير" والكتب.

وقال الوزير، خلال مشاركته في الملتقى الأول لدور المعلومات في الإسراع بالتنمية المحلية، الاثنين، إنه يحاول أن يكون بنك المعرفة المصري، أحد روافد التكنولوجيا في العملية التعليمية، مفسرًا "نسعى لميكنة الكتب الدراسية ومنحها أكواد مربوطة ببنك المعرفة، على أن يتم تقييم مهارات الطالب وأداؤه باستخدام الأنماط الحديثة في التعليم، وكذلك ربط علاولت المدرسين بتجاوبهم مع النظم التكنولوجية الحديثة وولوجهم على بنك المعرفة، بدلًا من علاواة الكادر وغيرها".

وأكد الوزير، أن ديوان عام الوزارة يمتلئ عن أخره بالأوراق والملفات التي إن تحولت لليانات ومعلومات على الكمبيوتر، ستحدث طفرة هائلة، في توافر المعلومات والبيانات الأساسية على الأقل".

يشارك في الملتقى، خالد عبد الغفار، وزيرالتعليم العالي، ومصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وعاطف عبد الحميد، محافظالقاهرة، وكمال الدالي، محافظ الجيزة، وعدد كبير من سكرتيري العموم في المحافظات المختلفة.