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مصدر قضائي: الإدارية العليا لم تُلزم الدولة بمعاش للعاطلين

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مصراوي Masrawy

مصدر قضائي: الإدارية العليا لم تُلزم الدولة بمعاش للعاطلين

09:18 م الإثنين 03 يوليه 2017

مصدر قضائي: الإدارية العليا لم تُلزم الدولة بمعاش للعاطلين

مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

أوضح مصدر قضائي مسئول بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، أن حُكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، لا يعني إطلاقا إلزام الدولة بدفع معاش شهري للعاطلين عن العمل.

وأوضح المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مُصرح له التحدث للإعلام- أن حقيقة الأمر تتمثل في أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، أصدرت حكمًا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي والأخذ بمعيار البطالة.

وأشار المصدر إلى أن أسباب الحكم تضمنت أنه إذا كان المشرع منح رئيس الوزراء بصفته سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى يرى إضافتها لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة لمساعدات الضمان الاجتماعي في الريف أو الحضر بموجب قرار يصدر منه، ومنحه أيضا سلطة استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية، إلا انه وفقا لدستور 2014 فإن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في عدة حالات منها حالة البطالة.

وأضافت المحكمة أن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة أحد مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي وإصدار قرار بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.

ةأصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكمًا بإلغاء قرار رئيس الوزراء (بصفته) بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي والأخذ بمعيار البطالة.

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