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رئيس وزراء المجر: السيسي شخصية تاريخية

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء المجر: شخصية تاريخية

08:45 م الإثنين 03 يوليو 2017

رئيس وزراء المجر: السيسي شخصية تاريخية

بودابست- (أ ش أ):

أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أنه يجب على أوروبا أن تتحدث بكامل التقدير والاحترام لمصر، وبنفس اللهجة عن الرئيس السيسي، كشخص تحمل المسؤولية واتخذ أصعب القرارات حتى يحقق الاستقرار لمصر، وهو يعد شخصية تاريخية.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوزراء المجري، خلال انطلاق أعمال مجلس الأعمال المصري- المجري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل يانوش أدار رئيس جمهورية المجر بعد ظهر اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الرئاسة المجرى، حيث قام الرئيس السيسي بالتوقيع فى سجل التشريفات.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس جمهورية المجر رحب بالرئيس السيسي معرباً عن سعادته بلقائه، وأشاد بالمباحثات التى أجراها الرئيس صباح اليوم مع كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، والتى عكست رغبة البلدين في تطوير علاقات التعاون المتميزة بينهما فى مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أعرب عن شكره للرئيس المجري على حفاوة الاستقبال، كما أشاد بتوافق الرؤى مع كافة المسئولين المجريين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يؤكد عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين الصديقين، والتى شهدت نمواً متزايداً خلال العامين الماضيين.

وأعرب السيسي عن تقديره لمواقف المجر إزاء ، والتى عكست تفهماً واحتراماً لإرادة الشعب المصري.

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