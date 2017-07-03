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مجلس النواب يوافق على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي مصر والمجر

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب يوافق على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي والمجر

08:40 م الإثنين 03 يوليه 2017

مجلس النواب يوافق على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي مصر والمجر

أرشيفية

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي مصر والمجر.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إن "المجر من الدول التي تؤيد مصر في كل سياساتها الخارجية، ومن الدول العاشقة لمصر".

من جابنها، قالت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني– خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية حول الاتفاق- إن الاتفاق يأتي رغبة في تعزيز العلاقات المصرية المجرية في مختلف المجالات، وزيادة التعاون الدولي المشترك بين الجانبين.

وأضافت سحر، أن الاتفاق يفتح آفاقا جديدة يمكن الاستفادة منه في مجال السياحة الوافدة إلى مصر وتنشيطها، خاصة من دولة المجر والدول المجاورة لها.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن إنشاء وتشكيل خطوط جوية منتظمة بين مصر والمجر، والاعتراف بالشهادات والتراخيص والمواد ذات الصلة.

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