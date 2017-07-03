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ظهور مريض عارٍ في مستشفى بورسعيد.. ومصدر بالصحة: "أهله رفضوا استلامه"

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مصراوي Masrawy

ظهور مريض عارٍ في مستشفى بورسعيد.. ومصدر بالصحة: "أهله رفضوا استلامه"

08:43 م الإثنين 03 يوليو 2017

ظهور مريض عارٍ في مستشفى بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، صورًا لمريض بدون ملابس داخل مستشفى بورسعيد العام "الأميري".

وتبين من الصور، أن الغرفة غير مرتبة، وهناك أشياء عديدة مبعثرة على الأرض، منها ملابس ومتعلقات شخصية.

من جهته، قال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، رفض ذكر اسمه، إن المريض مصاب بهوس نفسي، ويبلغ من العمر 73 عامًا، ودائمًا ما يقوم بخلع ملابسه وإلقاء المخلفات على الأرض، رافضًا جلوس أحد معه بالغرفة.

وأضاف المصدر، أن المريض طرد المرضى خارج الغرفة، مؤكدا أنه بالرغم من تسجيل خروج له، إلا أنه لم يأت أحد من أسرته لاستلامه.

وأشار إلى أنه جرى تحرير 3 محاضر ضد المريض وأسرته لاستغلالهم المستشفى كفندق، يتناول فيه 3 وجبات يوميًّا بالمجان، موضحًا أن لديهم 4 حالات بهذا الشكل، صدر لهم جوابات خروج، ورفض أهلهم استلامهم، مفيدًا بأنهم يتخذون من المستشفى فندقًا للإقامة والطعام المجاني.

وطالب المصدر، بالتنسيق مع محافظة بورسعيد، لنقل مثل تلك الحالات، إلى دار المسنين أو مبنى الإغاثة، وذلك لتستطيع المستشفيات أداء الدور المنوط بها.

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