مجلس إدارة الزمالك يؤجل الإطاحة بـ«إيناسيو»

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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، علي تأجيل الإطاحة بالبرتغالي أوجستو إيناسيو وجهازه المعاون، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حيث عقد أعضاء المجلس جلسة مع رئيس الزمالك، تم فيها الحديث عن الملف وتم إقناعه بتأجيل حسم ملف المدير الفني، بسبب ارتباط الفريق بلقاء حاسم أمام أهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

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فيما أكد رئيس الزمالك أن قراره الانفعالي أمس بإقالة المدير الفني جاء بسبب حالة عدم الرضا والغضب من المستوي الذي قدمه اللاعبون في مواجهة كابس، التي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا انه سيجتمع بالجهاز الفني غدا للحديث عن أسباب الخسارة وأهمية تجاوزها قبل المواجهة القادمة.