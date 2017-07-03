7 أخطاء نفعلها عندما ترتفع حرارة الجو.. تجنبها

كتبت- هاجر حاتم:

عند ارتفاع درجات الحرارة قد تصل في بعض الأحيان إلى 40 درجة مئوية، فهذا يعني أن الجسم معرض لفقدان كميات كبيرة من الماء، في صورة عرق، ويخرج معها الكثير من المعادن، مما قد يعرض الجسم للكثير من المشاكل الصحية.

لهذا هناك الكثير من الأخطاء التي يفعلها البعض في الحر الشديد تعرضهم لهذه المشاكل الصحية، تعرف عليها وفقًا لما ذكره موقع العربية:

- عدم شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم.

- عدم ارتداء ملابس قطنية "داخلية".

- عدم تناول السلطات والخضراوات يوميًا.

- عدم تهوية القدمين جيدًا، وغسلها بالماء الفاتر.

- ارتداء الملابس السوداء أو داكنة اللون، لأنها تمتص الحرارة

- بالنسبة للفتيات يجب عدم الإكثار من وضع مستحضرات التجميل، لأنها تضر بالبشرة خاصًة مع ارتفاع حرارة الجو.

- تناول الأطعمة الدسمة.