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الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي في دمشق محاولة لعرقلة العملية السياسية

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي في دمشق محاولة لعرقلة العملية السياسية

08:30 م الإثنين 03 يوليه 2017

الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي في دمشق محاولة لعرقلة العملية السياسية

موسكو - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة السورية، أمس الأحد، وأسفر عن مقتل 18 شخصًا، واعتبرته محاولة لمنع تحقيق المزيد من التوجهات الإيجابية في إطار إطلاق العملية السياسية في سوريا.

وذكر بيان للخارجية الروسية، الإثنين، أن روسيا تدين هذا الهجوم الدامي الذي نُفذ على خلفية تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع المسلح الداخلي في سوريا، حيث إنه من المقرر عقد الجولة الخامسة من مباحثات أستانا بشأن سوريا في 4 و5 يوليو وعقد الجولة التالية من الحوار السوري في جنيف في 10 يوليو.

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تقيم هذا العمل من قبل المتطرفين كمحاولة محمومة لمنع تعزيز التوجهات الإيجابية في مجال إطلاق العملية السياسية في سوريا.

ودعت الشركاء الدوليين لأخذ تهديد الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط على محمل الجد، والمحاربة بحزم ضد هذا الشر العالمي بجهود منسقة على أساس جماعي وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكانت تفجيرات انتحارية قد وقعت في أماكن متفرقة من العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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Asha

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