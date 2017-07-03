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"مستقبلك في مشروعك" تستهدف 100 ألف شاب في سوهاج

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مصراوي Masrawy

"مستقبلك في مشروعك" تستهدف 100 ألف شاب في سوهاج

04:50 م الإثنين 03 يوليه 2017

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، انطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "مستقبلك في مشروعك" والتي بدأت بالفعل منذ الأول من يوليو الحالي، وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، لمدة 6 أشهر بجميع مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع جمعية "تمكين" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع والتدريب.

وأوضح عبدالمنعم، أن ذلك في إطار الاهتمام بتشجيع الشباب، ودعمهم وتيسير إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم.

مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف 100 ألف شاب "ذكور، وإناث، وذوي إعاقة"، من جميع الفئات والمراكز والقرى على مستوى محافظة سوهاج، لتعريفهم بكيفية إقامة المشروعات الصغيرة والأوراق المطلوبة لإقامتها بالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية وإدارات التنمية والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت المحافظ، إلى أن مديرية القوى العاملة والهجرة بسوهاج، ستقوم بالتعريف بالفرص المتاحة بالقطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب، وأن المحاضرات التي ستقدم في إطار المبادرة ستقام بمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة، ومراكز التدريب المهني على مستوى المحافظة.

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