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وزيرة الهجرة تكرم 30 مصرية من النابهات بالخارج في مؤتمر "مصر تستطيع"

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مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة تكرم 30 مصرية من النابهات بالخارج في مؤتمر " تستطيع"

08:25 م الإثنين 03 يوليه 2017

وزيرة الهجرة

كتبت - نورا ممدوح:

شهد ختام مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، المقام برعاية الرئيس عبد الفتاح ، تكريم المشاركات في المؤتمر الذين وصل عددهم الي 30 سيدة، حيث قامت وزيرة الهجرة بتكريمهم و منح كلا منهم درع، بالاضافه الي تكريم مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمراة.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء و 30 شخصية من نابهات مصر بالخارج فى مجالات الطاقة والهندسة والاقتصاد والبحوث الطبية وقضايا التنمية وتمكين المرأة.

ومن الشخصيات النسائية المشاركة في المؤتمر كابتن منى شندي، قائدة بالبحرية ومسئولة توجيه الموظفين فى مركز الدفاع للدراسات الإستراتيجية بأستراليا، ود. هدى حليم رئيسة صيادلة وشريكة فى مؤسسة للحفاظ على المبانى الأثرية بالولايات المتحدة.

كنا يشارك ايضا في المؤتمر، د. يسرية سالم أخصائى أول تحصيل الأموال والديون في أمريكا، ود. هدى المراغى مستشارة الصناعات والحكومات فى كندا. ورحاب النمر استشارية أمن المعلومات وهندسة الإبداع الرقمى بالمملكة المتحدة، ود. هالة عبدالسلام عضوة الجمعية المصرية والأمريكية للصيدلة، ود. ماري حنا أستاذة التخدير ومحاربة الألم بالولايات المتحدة الأمريكية.

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