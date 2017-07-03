"الصحفيين": بدء دفع المبالغ المستحقة من الإسكان الاجتماعي للمتأخرين

كتبت - هاجر حسني:

أعلن أبو السعود محمد، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، عن بدء دفع المبالغ المستحقة من دفعات الإسكان الاجتماعي للمتأخرين عن الدفع لمدينة السادس من أكتوبر، وأيضا الراغبين في الدفع لمدينتي بدر والعبور، بداية من غد الثلاثاء.

وأضاف أبو السعود، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه سيتم الدفع بمكتب بريد النقابة حتى الواحدة ظهرًا، وأنه تم إرسال رسائل دفع أقساط الإسكان الاجتماعي للأعضاء خلال يونيو الماضي، وكان محتواها أن على الزميل الحاجز في الوحدة ودفع مقدمًا قيمته 9 آلاف جنيه، أن يدفع 4 آلاف جنيه، وأن من دفع مقدما 15 ألف جنيه أن يدفع 10 آلاف، وذلك في أي مكتب بريد، علما أن الرسالة وصلت للجميع بدفع 4 آلاف جنيه، بسبب نظام الرسائل الموحد.

كانت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين أكدت في وقت سابق، أنه جارٍ تخصيص عدد من الوحدات الجديدة لأعضاء النقابة من الإسكان الاجتماعي والمتوسط (دار مصر)، بعد تسعيرها تسعيرًا جديدًا خلال أيام، بحسب قول وزارة الإسكان.

وذكر أبو السعود محمد، أنه على الزملاء الذين لم تصل إليهم رسائل، أو حذفوا الرسائل التي تلقوها بالخطأ، إرسال رقمهم القومي على رقم 1166 وفي حالة عدم الرد يمكنهم تقديم شكوى للجنة الإسكان.