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السيسي يدعو الشركات المجرية إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل بمصر (صور)

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مصراوي Masrawy

يدعو الشركات المجرية إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل بمصر (صور)

07:03 م الإثنين 03 يوليو 2017

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بالصور.. السياحة الدينية تؤكد انتهاء قرعة الحج.. وإعلان أسماء الفائزين

(مصراوي):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاستقرار تحقق في بفضل الشعب المصري الذي تحمل أيضا الإجراءات الاقتصادية لتغيير المسار الحالي والظروف التي تمر بها مصر لتحقيق مستقبل افضل.

وقال السيسي، خلال زيارته إلى المجر، إن أي رئيس مصري لم يكن ليقدم على هذه الإجراءات إلا إذا تأكد من تفهم الشعب لتقبل هذه الإجراءات.

وشدد على أن مصر مستقرة بصورة مطردة بجهد المصريين وحرصهم على الحفاظ على أمن بلدهم، مطمئنًا الأصدقاء في المجر على أن المصريين مصرين على تغيير الواقع إلى الأفضل.

وأعرب الرئيس عن أمله أن يسهم مجلس الأعمال المصري المجري في تعزيز العلاقات ودفعها إلى أفاق أرحب، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

وقال السيسي، إن الاقتصاد المصري واجه عددًا من التحديات الداخلية، وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات وتراجع الاستثمارات والسياحة وبدأت مصر إصلاحات لمعالجة التحديات المالية، وتحرير سعر الصرف، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في ضمانات الاستمارات لتعظيم دور القطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية.

وأضاف الرئيس أن الدولة تنفذ عددًا من المشروعات العملاقة والمناطق الصناعية، والعاصمة الإدارية وتوليد ١٤ ألف ميجاوات في إطار مشروعات الطاقة وزيادة الاستكشافات من الغاز والبترول.

وقال السيسي إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، وهي سوق ضخم وترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية. داعيًا المجر إلى الاستثمار في قطاعي الطاقة والصناعة.

ولفت إلى أن مصر من أعلى دول العالم تحقيقا لعائد استثماري. ودعا إلى دراسة فرص الاستثمار في مصر والتعاون في مجالات الزراعة ومعالجة المياه والتصنيع والطاقة والسكك الحديدة.

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