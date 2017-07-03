تأجيل إعادة محاكمة ياسمين النرش في التعدي على ضابط بمطار القاهرة لـ7 سبتمبر

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة ياسمين النرش، المعروفة بـ"سيدة المطار" في اتهامها بالتعدي على ضابط بالمطار، لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار يوسف عثمان وعضوية المستشارين نبيل يوسف، وياسر الأحمداوي، وسكرتارية عصام ترك، ومحمد عطية.

وأخلت الدائرة السابعة بالمحكمة سبيل "النرش"، في وقت سابق، بكفالة 20 ألف جنيه، بعد قبول تظلمها على حبسها ٤ سنوات، بقضية الاعتداء على ضابط بالمطار وحيازة مواد مخدرة.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، قبلت الطعن المقدم من "ياسمين محيي الدين النرش" المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار" على الحكم الصادر ضدها بالسجن 4 سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، وإعادة المحاكمة لاتهامها بحيازة المخدرات ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب.

وتضمن حُكم –أول درجة- معاقبة ياسمين النرش بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس لمدة عام واحد عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها 50 ألف جنيه.